'Pantera Negra' bate recorde de 'Titanic' na bilheteria norte-americana

Pantera Negra, primeiro filme do universo Marvel com um super-herói negro, superou Titanic na bilheteria americana, após encerrar sua oitava semana em cartaz com quase 666 milhões de dólares.

O filme, protagonizado por Chadwick Boseman, Michael B. Jordan e Lupita Nyong'o, somou neste fim de semana US$ 8,7 milhões, ultrapassando o recorde doméstico de 659 milhões de dólares do filme de James Cameron, ganhador de 11 Oscars.

Pantera Negra situou-se na quarta posição da bilheteria, liderado pelo filme de terror Um lugar silencioso, que estreou com 50,2 milhões de dólares, segundo cifras consolidadas da empresa Exhibitor Relations, difundidas na segunda-feira.

O filme de John Krasinski, do qual também é protagonista, foi a segunda melhor estreoa do ano, exatamente atrás de Pantera Negra e reportou um dos melhores lançamentos do gênero.

Um Lugar Silencioso conta a história de criaturas que invadiram a Terra e tentam se alimentar de carne humana, mas como são cegos, só conseguem caçar as presas através do som.

No longa há apenas três minutos de diálogo.

Os personagens de Krasinski, sua esposa tanto no filme quanto na vida real Emily Blunt, e seus filhos tentam se salvar usando a linguagem dos sinais e manobras engenhosas.

O filme de ficção científica Jogador Nº 1, de Steven Spielberg, caiu para o segundo lugar, com uma arrecadação de US$ 24,6 milhões, depois de liderar a bilheteria no fim de semana passado.

A nova odisseia futurista de Spielberg, em que faz uma homenagem aos filmes dos anos 1980, conta a história de um adolescente que esquece de sua realidade melancólica de 2045, mergulhando em um mundo virtual repleto de aventura e perigo.

Em terceiro lugar ficou o também estreante Não vai dar, com US$ 20,5 milhões. Na comédia, protagonizada por John Cena e Leslie Mann - dois pais e uma mãe tentam evitar que suas filhas tenham relações sexuais em sua festa de formatura.

Em quinto lugar, atrás de Pantera Negra, ficou Acrimony, protagonizado por Taraji P. Henson no papel de uma esposa vingativa. A fita arrecadou 8,3 milhões de dólares em sua segunda semana de exibição.