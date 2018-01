Pamela Anderson compra terreno no sul do Chile A atriz americana Pamela Anderson adquiriu um terreno em Lago Caburgua, no sul do Chile, onde a presidente Michelle Bachelet normalmente passa o verão, segundo a imprensa local. Moradores da área, localizada a cerca de 780 quilômetros de Santiago, na região da Araucanía, disseram que a loira, que ficou famosa por protagonizar a série de televisão Baywatch, esteve há um mês no lago junto com o pai, Barry Anderson, que se encarregou dos trâmites para comprar o terreno. O local, de 5 mil metros quadrados, fica no condomínio Santa María de Caburgua, tem 136 hectares e pertence à companhia de Investimentos Rio Baker. Pamela Anderson anunciou no fim de 2006 o divórcio do cantor Kid Rock, apenas quatro meses após oficializarem a união a bordo de um iate ancorado na costa francesa, em St. Tropez. A atriz participa do filme Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (Os Ensinamentos Culturais da América para o Benefício da Nação Gloriosa do Casaquistão, em tradução livre do inglês), atualmente em cartaz nos EUA e que em breve poderá ser visto nas salas de cinema do Brasil a partir do dia 23 deste mês.