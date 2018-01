Pais de Madeleine negam negociação para filme Os pais da menina britânica Madeleine McCann, que desapareceu em maio de 2007 no sul de Portugal, negaram relatos de que estariam planejando transformar seu drama em um filme. "Podemos negar categoricamente que estejamos considerando um filme sobre a desaparição de Madeleine. Isso é simplesmente inverídico", disse Gerry, o pai, em seu blog. A menina sumiu pouco antes de completar quatro anos, quando a família passava férias na praia da Luz, no Algarve. Os pais chegaram a ser tratados como suspeitos pela polícia portuguesa. Na quarta-feira, vários tablóides ingleses disseram que os McCanns esperavam que um filme ajudasse nas buscas e angariasse dinheiro para pagar os detetives particulares que foram contratados. As reportagens diziam que os 1,2 milhão de libras arrecadados em doações já praticamente se esgotaram, e que Clarence Mitchell, porta-voz do casal McCann, confirmou os encontros com produtores de cinema. "Parte da cobertura da imprensa hoje esteve no seu pior nível desde que Kate e eu fomos declarados 'arguidos"', disse Gerry McCann no seu blog, usando a palavra portuguesa para os indiciados. "Como foi declarado hoje por Clarence, houve uma discussão preliminar entre uma agência produtora e um representante de Kate e eu para discutir a possibilidade de um documentário sobre as questões que enfrentamos desde que Madeleine foi raptada." Ele disse que o casal já foi procurado por "um grande número de veículos da mídia a respeito de uma miríade de projetos", dos quais só uma pequena parcela poderá ir adiante. "Cada proposta é considerada com base em se provavelmente terá um efeito positivo, seja direta ou indiretamente, na busca por Madeleine." (Reportagem de Michael Holden)