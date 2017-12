Pablo Trapero será presidente de júri de mostra em Cannes

O diretor argentino Pablo Trapero será o presidente do júri da mostra Um Certain Regard do Festival de Cannes, que ocorre de 14 a 25 de maio. O cineasta, que sucede Thomas Vinterberg na função, escolherá o vencedor da seção, cujos concorrentes serão anunciados no dia 17 de abril.

Trapero disse estar orgulhoso de sua nomeação como presidente do júri e “de participar da aventura de Cannes de uma outra forma”. “A seleção de filmes da Un Certain Regard, na qual três filmes meus foram apresentados, é sempre apaixonante”, disse o cineasta, acrescentando que a seção apresenta “grandes mestres, jovens talentos, novos países e novas formas de cinema”.

O cineasta dirigiu Leonera, nomeado para a Palma de Ouro de Cannes em 2008 e Elefante Branco, exibido na Un Certain Regard em 2012. O anúncio do vencedor da seção neste ano será em 23 de maio, enquanto o ganhador da Palma de Ouro será conhecido no dia 24 de maio.