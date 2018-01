Oscar vai homenagear 'O Mágico de Oz'

A 86.ª edição do Oscar, que acontece no próximo dia 2 de março, fará uma homenagem ao clássico O Mágico de Oz e os 75 anos que completa agora, informaram em comunicado os produtores do evento, Craig Zadan e Neil Meron.

O filme venceu dois prêmios da Academia (melhor trilha sonora e canção original, por Over the Rainbow), e havia sido indicado a mais quatro, incluindo melhor filme, em 1939. "Estamos encantados por celebrar o aniversário de um dos títulos mais queridos de todos os tempos", afirmam no texto.

Há duas semanas, a Academia de Hollywood anunciou também que a cerimônia homenagearia os heróis das grandes telas, tema que será o fio condutor do evento apresentado pelo ícone da televisão Ellen DeGeneres.

Zadan e Meron adiantaram que, durante a transmissão, será celebrado o legado de heróis reais da cinematografia, dos populares aos da animação e das HQs. "Gente de todo o mundo vai ao cinema para ser inspirada por personagens das telas. Ao festejá-los, esperamos criar uma noite de diversão e alegria", comentaram. A Academia prevê destacar ainda o trabalho de diretores e atores que correm riscos e estimulam o público com temáticas provocadoras e personagens ousados.