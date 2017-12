Oscar tem a pior audiência em sua 80ª edição

A cerimônia de entrega do Oscar foi assistida por uma média de 32 milhões de espectadores, o que representa o pior número de suas retransmissões, segundo dados apresentados nesta segunda-feira, 25, pela empresa de medição de audiência Nielsen Media Research. Veja também: Críticos do 'Caderno 2' comentam os premiados de 2008 Os irmãos Coen foram os grandes vencedores do Oscar 2008 Confira a lista de vencedores na cerimônia do Oscar 2008 Galeria de fotos do tapete vermelho Veja as fotos de todos os vencedores Especial Oscar 2008 A entrega foi transmitida na noite do domingo, 24, pela rede americana de televisão "ABC" ao longo de mais de três horas de transmissão. A 80ª edição destes prêmios esteve dominada pelos atores Europeus. Em 2007, a cerimônia foi seguida pela mesma rede de televisão por uma média de 38,8 milhões de espectadores, o que representa uma queda de seis milhões. O pior dado de audiência correspondia até agora ao da transmissão correspondente ao ano de 2003, com uma média de 33 milhões, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque. A edição mais vista até agora foi a do ano de 1998, com uma média de 55 milhões de espectadores, quando Titanic ganhou 11 prêmios. Os filmes vencedores na entrega de domingo, como Sangue Negro, Michael Clayton ou Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet foram filmes que atingiram uma pobre audiência em bilheteria, apesar das boas críticas recebidas. O grande ganhador da noite Onde os fracos não têm vez, dos irmãos Coen, que também deu a Javier Bardem o Oscar de melhor ator coadjuvante, só alcançou na bilheteria americana 64 milhões de espectadores.