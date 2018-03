Oscar reúne moderno e antigo para agradar a todos

E os dois novos mestres-de-cerimônia, James Franco e Anne Hathaway, foram logo reconhecendo a sua juventude e a ideia de que sua presença poderia ajudar a atrair uma geração de telespectadores que têm cada vez mais se desinteressado do Oscar nos últimos anos.

"Anne, devo dizer, você está linda e moderna", disse Franco, de 32 anos, ele próprio um candidato a melhor ator, brincando com sua parceira de palco assim que os dois abriram o espetáculo.

"Oh, obrigado, James", Hathaway, 28 anos, a mais jovem apresentadora da história do Oscar, respondeu, devolvendo o elogio. "Você está muito atraente para o público mais jovem também."

Os dois estavam brincando, mas também falando sério, já que os produtores do Oscar se empenharam este ano para incorporar elementos tecnológicos e as imagens criadas para atrair cinéfilos jovens.

Logo no início da cerimônia, o apresentador Justin Timberlake, ator e cantor popular entre o público jovem, usou um aplicativo de smartphone para iluminar o pano de fundo de Shrek na apresentação dos prêmios para filmes de animação.

Mas o espetáculo não virou as costas para a Hollywood de antigamente. Kirk Douglas, de 94 anos, com a fala comprometida pelo derrame que sofreu há 15 anos, subiu de bengala com dificuldade no palco para apresentar o Oscar de melhor atriz coadjuvante, que foi para Melissa Leo por O Vencedor.

Douglas mesmo chegou a aludir ao conflito de gerações no Oscar, elogiando a beleza de Hathaway.

"Ela é linda", disse ele, enquanto a jovem atriz soprava-lhe beijos. "Onde você estava quando eu fazia filmes?"

Pouco tempo depois, o vencedor do Oscar de melhor roteiro original, David Seidler, 73, por O Discurso do Rei, proclamou em seu discurso de aceitação que ele era a pessoa mais velha a ganhar o prêmio.

A cerimônia fez diversas referências a imagens e músicas de filmes ganhadores do Oscar de outrora, como E o Vento Levou, Star Wars e Titanic.

A tensão entre o novo e o velho foi orquestrada pelos produtores, que disseram que queriam reconectar os fãs de cinema com a história de Hollywood, dando ao espetáculo um toque contemporâneo para atrair telespectadores de 18 a 49 anos - uma demografia valorizada pelos anunciantes.