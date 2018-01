Oscar promete música, grandes celebridades e James Bond

Os produtores do espetáculo de três horas, transmitido ao vivo do Dolby Theatre, em Hollywood, prometem um show mais ágil e mais tempo para o apresentador Seth MacFarlane, que estreia na função, ao mesmo tempo em que homenagearão não só os melhores filmes de 2012, mas de décadas passadas.

"Teremos mais apresentações no palco do que somos capazes de lembrar que tenha havido antes. E não vamos arrastar pessoas só pra cantar e dançar. Cada detalhes que se vir no palco terá relação com os filmes", disse Craig Zadan, que produz a transmissão do Oscar com Neil Meron pela primeira vez.

"Bolamos maneiras de acelerar o ritmo do show, o que não significa que não daremos tanto peso às premiações dos vencedores, mas houve muitos trechos vazios (no passado)", afirmou Zadan à Reuters.

"Lincoln", de Steven Spielberg, chega à cerimônia de domingo liderando com 12 indicações, seguido de "As Aventuras de Pi", de Ang Lee, com 11, o musical "Os Miseráveis" e a comédia "O Lado Bom da Vida" com oito cada e o drama "Argo" com sete.

Os cinco competem como Melhor Filme, o mais importante da noite, em uma disputa acirrada que nas últimas semanas se afulinou a "Lincoln" e "Argo".

JAMES BOND E MUSICAIS

Antes disso, Zadan e Meron prepararam uma série de apresentações e apresentadores que quase eclipsam atores, atrizes, diretores e roteiristas que aguardam desde o início de janeiro para saber se voltarão para casa com um Oscar dourado.

Entre os principais estão Barbra Streisand, Jack Nicholson, Jane Fonda, John Travolta e Jennifer Aniston, assim como astros mais jovens, como Daniel Radcliffe, Kristen Stewart e Joseph Gordon-Levitt.

Mas que ninguém espere ver os seis atores que fizeram James Bond no palco para a homenagem aos 50 anos da ilustre carreira do agente secreto britânico no cinema.

"Teremos uma homenagem a James Bond que será emocionante, empolgante, mas não cogitamos trazer os seis atores para ficar plantados de pé, constrangidos, no palco", disse Zadan, negando as especulações de que Daniel Craig, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Roger Moore, Sean Connery e George Lazenby iriam se reunir no domingo.

A indicação de "Os Miseráveis", no qual Anne Hathaway é esperada para vencer como Melhor Atriz Coadjuvante, abriu a porta para a celebração da última década de musicais.

O tributo trará Anne, seu colega também indicado Hugh Jackman, bem como as vencedoras por "Dreamgirls" e "Chicago" Jennifer Hudson e Catherine Zeta-Jones.

(Reportagem Jill Serjeant)