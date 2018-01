Oscar passa a adotar votação eletrônica em 2013

SÃO PAULO - O júri do Oscar não precisará mais marcar seus votos no papel no ano que vem. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta quarta-feira que fechou negócio com uma empresa que gerencia votações eletrônicas para a edição de 2013 do prêmio.

O sistema foi contratado com a Everyone Counts Inc., que realiza eleições em órgãos internos dos governos dos Estados Unidos e da Inglaterra.

Até este ano, os votos dos eleitores da maior premiação cinematográfica do mundo eram enviados em cartas pelo correio. De acordo com a academia, a medida é um passo adiante pra melhorar a segurança e conveniência das votações.

Oscar 2012

A próxima cerimônia do Oscar será em 26 de fevereiro. Os filmes A Invenção de Hugo Cabret (Martin Scorsese) e O Artista (Michel Hazanavicius), lideram em número de indicações (são 11 e 10, respectivamente). Os longa-metragens disputam, entre outras, na categoria Melhor Filme, ao lado de Os Descendentes, Missão Madrinha de Casamento, Histórias Cruzadas, Sete Dias com Merilyn, Cavalo de Guerra, O Homem Que Mudou o Jogo e Meia-Noite em Paris, e de melhor diretor, com Terrence Malick (por A Árvore da Vida), Alexander Payne (Os Descendentes) e Woody Allen (por Meia-Noite em Paris).

Na premiação deste ano, o Brasil concorre apenas na categoria Melhor Canção Original, com a composição Real in Rio de Sergio Mendes e Carlinhos Brown para a animação Rio.