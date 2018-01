Oscar já tem data e comemora 80 anos em 2008 No dia 24 de fevereiro de 2008 o maior prêmio do cinema mundial realiza sua cerimônia no Teatro Kodak de Hollywood com um motivo extra de comemoração: os 80 anos do prêmio. A primeira cerimônia do Oscar ocorreu em 1929 e desde então não sofreu interrupções nem durante a 2.ª Guerra Mundial. A informação foi dada nesta quinta-feira, 22, pelo presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, Sid Ganis. O anúncio dos candidatos será feito no dia 22 de janeiro de 2008, após votação dos 5,8 mil eleitores. Eles terão um prazo que vai de 30 de janeiro até 19 de fevereiro para eleger os vencedores.