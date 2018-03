Óscar Isaac, de 'Star Wars: O Despertar da Força', vai protagonizar novo filme de Spielberg

LOS ANGELES - O ator guatemalteco Óscar Isaac será um dos protagonistas do novo filme de Steven Spielberg, o drama religioso O Sequestro de Edgardo Montara, informou nesta sexta, 15, a revista Variety.

Isaac, que atou em Star Wars: O Despertar da Força e X-Men: Apocalipse, dividirá a tela com Mark Rylance, o único nome que havia sido confirmado até agora. A intenção de Spielberg é rodar o filme no início de 2017, depois de concluir a produção de Ready Player One, seu projeto mais recente.

O Sequestro de Edgardo Montara contará com roteiro de Tony Kushner, baseado no romance de David Kertzer. Spielberg e Kushner já trabalharam juntos em Munich e Lincoln.

A história gira em torno de uma criança judia de Bolonha (Itália) que, no ano de 1858, depois de ser batizado às escondidas, é sequestrado e criado na fé cristã.