Oscar homenageia filmes de temática social A cerimônia do Oscar apresentou um clipe com uma montagem de filmes de temática social - incluindo temas que são polêmicos até hoje nos EUA, como ´O Vento Será Sua Herança´, sobre o direito de um professor de ensinar a teoria da evolução. Outros filmes apresentados foram ´O Sol É para Todos´, sobre racismo; ´Rede de Intrigas´ , sobre jornalismo; ´Todos os Homens do Presidente´, sobre a investigação jornalística que levou à queda do presidente Richard Nixon. Após o clipe, entrou em cena o presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, Sid Ganis, que elogiou os filmes citados e fez um discurso sobre a arte de contas histórias por meio do cinema. Ganis afirmou que seis filmes estão sendo produzidos nos arredores de New Orleans, criando empregos e ajudando na reconstrução da cidade, devastada pelo furacão Katrina, seis meses atrás.