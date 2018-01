Oscar é um fracasso de audiência nos EUA A audiência norte-americana voltou a dar as costas ao Oscar, que, em sua 78.ª edição, perdeu 8% dos telespectadores em comparação ao ano passado, segundo o instituto de pesquisas Nielsen. Esta já era uma queda anunciada, uma vez que os cinco indicados na categoria de melhor filme eram produções independentes e pequenas, que arrecadaram menos de US$200 milhões de bilheteria nos EUA. O desinteresse da audiência foi tanto que poucos assistiram à surpresa final da cerimônia, quando Crash - No Limite ganhou o Oscar de melhor filme, no lugar do favorito O Segredo de Brokeback Mountain. Segundo os dados do instituto Nielsen, 38,8 milhões de pessoas acompanharam a cerimônia do Oscar nos Estados Unidos. O número é o mais baixo desde 2003, quando a vitória de Chicago interessou ainda menos pessoas, sendo assistida por apenas 33 milhões de espectadores. Quando Crash - No Limite ganhou o Oscar de melhor filme - depois de faturar os de melhor montagem e melhor roteiro original -, só 40% dos televisores dos EUA tinham a cerimônia em suas telas. Entre as razões da queda da audiência, a imprensa ressalta não só o tamanho das produções, mas também a falta de emoção na competição, sem grandes estrelas ou polêmicas. Além disso, outro motivo teria sido o mestre de cerimônias, o humorista do falso noticiário The Daily Show, Jon Stewart, um desconhecido para o grande público.