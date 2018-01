Oscar de melhor atriz vai para a favorita Helen Mirren Philip Seymour Hoffman, o ganhador do Oscar de melhor ator do ano passado por interpretar o escritor Truman Capote em Capote, entregou o Oscar de melhor atriz para a britânica Helen Mirren por seu papel em A Rainha, como já era esperado. "Obrigada, Academia. Todas as crianças gostam de ganhar estrelinhas douradas, essa é a melhor estrelinha dourada que ganhei na minha vida. Gostaria de compartilhar minha estrela com minhas concorrentes, pois todas fizeram ótimas interpretações, e compartilhar também o prêmio com os cineastas. Parabenizo a coragem da rainha Elizabeth II porque, se não fosse por ela, eu não estaria aqui", discursou Helen. A atriz, de 61 anos, levou para casa seu primeiro Oscar e entrou assim para o time reduzido das atrizes de mais de 50 anos que já receberam o prêmio. A estrela ganhou anteriormente indicações ao Oscar de melhor coadjuvante por Assassinato em Gosford Park e As Loucuras do Rei George (1994). Helen, que nasceu em 26 de julho de 1945, no Reino Unido, ficou conhecida pela atuação em Excalibur (1981) e mais recentemente foi vista nas telonas em Assassinato em Gosford Park (2001) e Garotas do Calendário (2003). Will Smith entra no palco da 79.ª Cerimônia do Oscar para falar do cinema americano. Disse que o traço comum do cinema americano é a inexistência dele. "Cada filme é único em si como os artistas que os criaram, então um grande diretor como Michael Mann fez esta montagem", e indicou no telão as cenas em que aparece uma América multirracial, em O Poderoso Chefão, Era Uma Vez na América, O Bom Pastor, O Aviador, A Cor Púrpura, Blade Runner, Magnólia, Rede de Intrigas, Scarface, Doutor Fantástico, O Soldado Ryan, entre outros. E para celebrar sua quinta indicação ao Oscar, por Pecados Íntimos, Kate Winslet entregou o prêmio de melhor montagem a Thelma Schoonmaker, por Os Infiltrados, que levou sua segunda estatueta da noite, a primeira por roteiro adaptado. "Esse é o terceiro filme indicado ao Oscar feito em parceria com Martin Scorsese e eu não estaria aqui sem ele. Trabalhei com um grupo fantástico de atores, e o Martin é incrível, é como estar em uma escola de cinema", disse Thelma. Jodie Foster entrou para homenagear aqueles que morreram este ano. Glenn Ford, o astro de Gilda, Alida Valli, grande estrela italiana, Don Knotts, Red Buttons, o diretor Gillo Pontecorvo, Darren McGavin, o diretor Richard Fleischer, Joe Barbera, July Allison, o fotógrafo, Philippe Noiret astro de Cinema Paradiso, Jack Wild, que fez Oliver, James Doohan, da série Jornada nas Estrelas, Carlo Ponti, produtor e marido de Sophia Loren, Peter Boyle, Sydney Sheldon, Jack Warden, Jack Palance, e o diretor Robert Altman.