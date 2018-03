Oscar de James Cagney vai a leilão e deve chegar a US$800 mil A estatueta do Oscar de melhor ator ganha por James Cagney pelo papel no musical "Yankee Doodle Dandy”, de 1942, deve alcançar 800 mil dólares quando for a leilão na quinta-feira em Los Angeles, disse a casa de leilões Nate D. Sanders.