Oscar de 'Cidadão Kane' pode ser leiloado por mais de US$1 mi Um roteiro de 156 páginas de "Cidadão Kane", de Orson Welles, e o Oscar que o cineasta recebeu pelo roteiro do filme deverão ser leiloados na próxima semana pela Sotheby's, que prevê que alcancem preço superior a 1 milhão de dólares. O Oscar é o único prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas que o aclamado roteirista, diretor, ator e produtor recebeu pelo filme de 1941, considerado por muitos como um dos maiores filmes já feitos no mundo. "O American Film Institute apontou 'Cidadão Kane' como o maior filme de todos os tempos, não apenas uma vez, mas duas. O filme foi absolutamente inovador quando foi lançado, em 1941", disse Lee Dunbar, vice-presidente da Sotheby's responsável pelo leilão. A obra de Welles sobre a vida de um magnata sedento pelo poder e com aspirações políticas foi inteiramente diferente das fantasias, dos melodramas e dos filmes escapistas feitos durante a Grande Depressão. "'Cidadão Kane' inaugurou toda uma nova era cinematográfica, de técnicas de iluminação, de técnicas de câmera e de maneiras de contar uma história", disse Dunbar à Reuters. O Oscar será vendido pela Fundação Dax, de Los Angeles, um grupo sem fins lucrativos que apóia causas ligadas à educação, saúde e outras questões. Ele foi vendida à fundação em 2003 pela filha mais jovem de Orson Welles, Beatrice. O último rascunho revisto do roteiro final usado nas filmagens, completo com anotações feitas em lápis de cera azul, também será colocado em leilão pela Sotheby's em 11 de dezembro em Nova York. "Acreditamos que muitos dos traços de lápis de cera azul riscando diálogos foram feitos pelo próprio Welles, que era conhecido por fazer isso. E o comprador verá trechos inteiros do roteiro que foram reescritos para aguçar os diálogos e os personagens", disse Dunbar. O Oscar de melhor filme conquistado por David O. Selznick por "E o Vento Levou" foi vendido em 1999 por 1,5 milhão de dólares.