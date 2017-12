Oscar de atriz coadjuvante fica com Tilda Swinton Tilda Swinton, de "Conduta de Risco", recebeu o Oscar de melhor atriz coadjuvante neste domingo, na 80a edição dos prêmios mais importantes da indústria cinematográfica. Ela concorria com Cate Blanchett ("Eu Não Estou Aqui"), Ruby Dee ("O Gângster"), Saoirse Ronan ("Desejo e Reparação") e Amy Ryan ("Medo da Verdade"). A 80a cerimônia do Oscar acontece no Kodak Theatre, em Hollywood. A cerimônia é apresentada pelo comediante e humorista político Jon Stewart.