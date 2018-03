Oscar de 2010 será em março; indicados sairão em fevereiro

A 82ª edição do Oscar, a principal premiação da indústria do cinema americano, acontecerá no domingo de 7 de março de 2010, no teatro Kodak, em Los Angeles, informou nesta quarta-feira, 25, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos.

Os organizadores da cerimônia também disseram que os indicados às estatuetas serão anunciados em 2 de fevereiro, uma terça-feira, às 5h30 de Los Angeles (10h30 de Brasília), no teatro Samuel Goldwyn, em Beverly Hills.

Os integrantes da Academia terão de 28 de dezembro deste ano a 23 de janeiro de 2010 para votar em seus favoritos ao prêmio. Já a apuração dos votos acontecerá de 10 de fevereiro a 2 de março.

Outro tradicional evento que antecede a cerimônia do Oscar, o almoço que reúne os indicados às estatuetas, acontecerá em 15 de fevereiro.

Nos EUA, a 82ª edição da premiação será transmitida ao vivo, em canal aberto, pela rede de TV ABC.