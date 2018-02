Oscar dado a 'Cidadão Kane' encalha em leilão "Cidadão Kane" é considerado por muitos cinéfilos como o melhor filme da história, mas aparentemente nenhum de seus fãs está disposto a pagar uma pequena fortuna pelo único Oscar dado ao filme de Orson Welles, em 1941. O troféu de melhor roteiro não alcançou o lance mínimo no leilão de terça-feira na casa Sotheby's, que não divulgou o valor inicial, mas havia estimado conseguir entre 800 mil e 1,2 milhão de dólares pela peça. Muito dinheiro? Talvez, mas há precedentes de tal extravagância. Em 1999, o Oscar de melhor filme concedido a "E o Vento Levou" foi leiloado por 1,5 milhão de dólares. Welles, então estreante no cinema, ganhou o único Oscar de sua aclamada carreira com um filme que conta a vida e a morte de um magnata da imprensa, inspirado na figura real de William Randolph Hearst. O troféu foi levado a leilão pela Fundação Dax. A Sotheby's disse que já recebeu consultas sobre a possibilidade de vender esse Oscar fora do leilão. E, seja como for, "Cidadão Kane" não perdeu o dia. A cópia de trabalho do roteiro foi vendida por 97 mil dólares, num lance telefônico, segundo a Sotheby's. O texto de 156 páginas foi a última versão revista antes do roteiro final de filmagem. (Por Lewis Krauskopf)