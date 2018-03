Oscar convida 134 atores e diretores para votar na Academia

Hugh Jackman, Seth Rogen, Anne Hathaway e Danny Boyle foram convidados para o exclusivo clube de Hollywood que vota no Oscar.

Mais 134 nomes foram convidados para fazer parte do Academy of Motion Picture Arts and Sciences, incluindo Amy Ryan, Melissa Leo, Casey Affleck e Viola Davis.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Michelle Williams, ex-namorada do ganhador do Oscar em 2008 Heath Ledger, também foi convidada pela Academia. Williams trabalhou com Ledger em O Segredo de Brokeback Mountain, recebendo uma nomeação por seu papel no filme.

Outros nomes convidados incluem James Franco, Paul Rudd, Emily Blunt, Jeffrey Wright e Michael Cera.