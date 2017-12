Oscar concedido por filme de 1942 é vendido por US$ 79,2 mil em leilão Um Oscar por direção de arte em cores concedido em 1942 ao filme "Minha Namorada Favorita" foi vendido por 79.200 dólares em um leilão no Estado norte-americano de Rhode Island, mais do que o dobro da estimativa de pré-venda.