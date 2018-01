Oscar brinca com os discursos de agradecimento Em outro clipe de vídeo produzido para a cerimônia desta noite, a festa do Oscar brincou com os problemas da Academia de artes e Ciências cinematográficas de Hollywood para controlar a duração dos discursos de agradecimento dos vencedores. No clipe, o ator tom Hanks aparece discursando e, quando começa a citar o gerente de um hotel, puxa do bolso uma folha de papel com mais nomes e diz "estou terminado", uma orquestra se levanta ao seu redor e começa a tocar. Hanks insiste em prosseguir, e finalmente é subjugado com um dardo tranqüilizante. O Oscar desta noite, apresentado pelo comediante Jon Stewart, segue uma linha de autoparódia bem-humorada.