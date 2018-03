Oscar 2017 já tem data marcada e tenta driblar polêmica sobre falta de diversidade

Cinéfilos de plantão, preparem seus calendários: a festa do Oscar 2017 acontecerá no dia 26 de fevereiro, um domingo. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou a data para a 89ª edição do Oscar nesta quinta-feira, 30, um dia depois de divulgar ter convidado um número recorde de artistas para se juntar à comissão, que será composta em sua maioria por mulheres e negros.

Os 683 convidados, dos quais 46% são mulheres e 41% minorias étnicas, se juntarão à comissão exclusiva em um momento em que enfrentam duras críticas pela falta de diversidade entre seus julgadores e entre os nomeados e vencedores do Oscar.

A votação dos 6.200 membros da Academia para os nomeados ao maior prêmio da indústria cinematográfica acontecerá entre os dias 5 e 13 de janeiro.

Os nomeados serão revelados no dia 24 de janeiro.

O tradicional almoço dos escolhidos para concorrer ao Oscar será realizado no dia 6 de fevereiro, enquanto a votação final ocorrerá entre os dias 13 e 21 de fevereiro.

A Academia afirmou que o "Governors Awards" - um jantar anual para celebrar aqueles que receberam uma série de honrarias especiais - está marcado para o dia 12 de novembro deste ano.

A 89ª edição do Oscar, que ocorre tradicionalmente perto da temporada de premiações em Hollywood, terá lugar no Dolby Theatre, em Los Angeles, e será transmitida para mais de 225 países e territórios.