Oscar 2014 será em março para não coincidir com Olimpíadas de Inverno A cerimônia de entrega do Oscar, principal evento da temporada anual de premiações do cinema, será em 2 de março, uma semana mais tarde do que o normal, para que não coincida com os Jogos Olímpicos de Inverno na Rússia em fevereiro, disseram os organizadores nesta segunda-feira.