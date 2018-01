Oscar 2007 terá votos de 120 novos membros da Academia Foram convidados para integrar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela entrega, todos os anos, do Oscar, 120 profissionais. Entre os convidados está o compositor espanhol Alberto Iglesias, indicado para o Oscar pela trilha do filme O Jardineiro Fiel, do brasileiro Fernando Meirelles. Um profissional só pode fazer parte da Academia se for convidado por pelo menos dois membros e aceito pelo comitê de seleção. Normalmente, a indicação para o Oscar representa um convite automático. Entre os 120 novos membros, 39 concorreram ao Oscar de 2006. É o caso de Keira Knightley, Joaquin Phoenix e Heath Ledger. Oito deles foram premiados, como Rachel Weisz. Também fazem parte da lista de 120 convidados o diretor alemão Werner Herzog, a atriz Dakota Fanning e a cantora Dolly Parton. O presidente da Academia, Sid Ganis, lembrou que o desejo da organização é controlar seu crescimento e escolher só "os nomes mais qualificados". O total de integrantes está em torno de 6 mil. Mas a Academia nunca divulga um número exato oficial e muito menos a lista completa de seus membros.