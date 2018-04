'Os Normais 2' lidera bilheterias do fim de semana no País

A comédia "Os Normais 2", estrelada por Fernanda Torres e Luiz Fernando Guimarães, liderou as bilheterias do País no fim de semana de sua estreia. A tentativa de Rui e Vani de apimentar a relação para vencer uma crise conjugal arrecadou R$ 3,5 milhões e levou 361 mil espectadores aos cinemas em 430 salas.

O segundo lugar ficou com a comédia americana "Se Beber, Não Case" (R$ 1,3 milhão), que liderou no fim de semana passado. O longa traz a história de quatro amigos que precisam reconstituir os passos de uma despedida de solteiro em Las Vegas, à procura do noivo que se perdeu durante a festa. A terceira posição ficou com "Força G" (R$ 1 milhão), seguido de "Arraste-me para o Inferno" (R$ 326 mil) e "Amantes" (R$ 275 mil).