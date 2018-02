'Os Miseráveis' e fim de 'Crepúsculo' agitam mercado cinematográfico

LOS ANGELES - O último episódio da saga Crepúsculo é o filme mais aguardado da próxima temporada, e os espectadores anteveem muitos Oscars para o musical Os Miseráveis, segundo pesquisa do site especializado Fandango, divulgada na segunda-feira, 10.

Amanhecer Parte 2, quinto e último episódio da série vampiresca, foi apontado por 32 por cento dos mais de mil participantes da pesquisa como "o filme mais aguardado do outono" no hemisfério norte, e por 51 por cento como "o melhor filme para namorar".

A história da menina dividida amorosamente entre um vampiro e um lobisomem, inspirada nos romances de Stephenie Meyer, já arrecadou 2,5 bilhões de dólares nas bilheterias mundiais. O último longa da série tem lançamento previsto para 16 de novembro.

"A franquia Crepúsculo resultou em alguns dos filmes com maior venda antecipada de ingressos na história do Fandango, então não é uma enorme surpresa que os espectadores estejam na sua maioria ansiosos com o episódio final", disse Chuck Walton, editor-chefe do site.

Se os usuários do Fandango fossem membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, estariam se preparando para dar o Oscar a Os Miseráveis, adaptação de um musical - por sua vez inspirado no romance de Victor Hugo - que tem no elenco Anne Hathaway, Hugh Jackman e Russell Crowe. O filme será lançado em dezembro.

Para 49 por cento dos participantes da pesquisa, esse deve ser o filme que vai dominar a próxima entrega do Oscar. "Tivemos um vislumbre dos astros de Os Miseráveis, Anne Hathaway e Hugh Jackman, cantando no Oscar há alguns anos, e claramente os fãs de cinema gostaram do que viram, e estão muito ansiosos pelo lançamento do filme em dezembro", disse Walton.

E quem disse que existe publicidade ruim? Para 61 por cento dos entrevistados, o discurso de Clint Eastwood a uma cadeira vazia durante a recente Convenção Nacional Republicana, embora ridicularizada por analistas, aguçou o interesse pelo novo filme do ator e cineasta, Curvas da Vida, sobre beisebol.

O filme, com Amy Adams, Justin Timberlake e John Goodman, será lançado nos EUA no dia 21.

A pesquisa também apontou This Is 40 (estreia nos EUA prevista para 21 de dezembro), de Judd Apatow, com Paul Rudd e Leslie Mann no elenco, como a estreia mais engraçada, e o terror A Última Casa da Rua (estreia nos EUA prevista para 21 de setembro) como a mais assustadora.

A atuação de Daniel Day Lewis em Lincoln (estreia nos EUA prevista para 16 de novembro) foi citada como a mais aguardada, e a presença de Joaquin Phoenix em The Master (estreia nos EUA prevista para 21 de setembro) foi considerada a mais bem-vinda volta às telas.