"Os Infiltrados", de Scorsese, lidera bilheteria nos EUA O filme de espionagem "Os Infiltrados", de Martin Scorsese, liderou as bilheterias deste fim de semana nos EUA, arrecadando US$ 27 milhões e empurrando para a segunda colocação a seqüência de "O Massacre da Serra Elétrica: O Início". "Os Infiltrados" foi a melhor estréia de Scorsese até hoje, desbancando "Cabo do Medo" (1991), que obteve US$ 10,3 milhões. "Acho que o elenco foi o fator determinante para o (sucesso do) filme", disse o chefe de distribuição da Warner, Dan Fellman, sobre o longa, que tem no elenco os atores Leonardo DiCaprio, Matt Damon e Jack Nicholson em um épico sangrento sobre a infiltração de espiões na polícia de Boston e numa gangue. "Temos um filme especial aqui. Temos o elenco para fazê-lo desse jeito, e isso funcionou bem", acrescentou Fellman. O "Massacre da Serra Elétrica: O Início", que conta a história do assassino serial "Leatherface" e sua família de canibais, obteve US$ 19,15 milhões em seu fim de semana de estréia. O longa teve um orçamento de US$ 16 milhões. O líder das bilheterias da última semana, a animação "O Bicho Vai Pegar" (que estreou no Brasil neste fim de semana), caiu duas posições no ranking e terminou sua segunda semana em terceiro lugar, com uma arrecadação de US$ 16 milhões. A quarta colocação ficou com a comédia "Employee of the Month", com Jessica Simpson, Dane Cook e Dax Shepard. O longa arrecadou US$ 11,8 milhões. Veja abaixo a lista dos dez filmes mais vistos no fim de semana: 1. "Os Infiltrados" 2. "Massacre da Serra Elétrica: O Início" 3. "O Bicho vai Pegar" 4. "Employee of the Month" 5. "Mais Bravos que o Mar" 6. "Jackass 2" 7. "School for Scoundrels" 8. "Gridiron Gang" 9. "Jet Li´s Fearless" 10. "O Ilusionista"