'Os Fantasmas de Scrooge' lidera bilheterias norte-americanas

Cena da adaptação de Charles Dickens estrelado por Jim Carrey e dirigido por Robert Zemeckis ('O Expresso Polar'). Foto: Divulgação

LOS ANGELES - Se estamos na segunda semana de novembro, parece já ser Natal em Hollywood. A adaptação da Disney para "Os Fantasmas de Scrooge", de Charles Dickens, liderou as bilheterias norte-americanas neste domingo, embora os 31 milhões de dólares que arrecadou sejam menos do que o esperado.

Especialistas haviam previsto um total entre 35 e 45 milhões de dólares em três dias para o filme estrelado por Jim Carrey e dirigido por Robert Zemeckis.

Mas a Disney disse que a abertura alcançou sua meta e que espera que o filme tenha longevidade nos cinemas à medida que o Natal se aproxima. Foi o caso de "O Expresso Polar", lançado por Zemeckis em 2004, que utilizou a mesma tecnologia de animação.

"Estamos em uma maratona, não em uma prova de velocidade", disse Chuck Viane, presidente da distribuição nacional da Disney.

O campeão da semana passada, o documentário sobre Michael Jackson "This is It" escorregou para a segunda posição com 14 milhões de dólares em ingressos, elevando seu total arrecadado em 12 dias para 57,9 milhões de dólares nos EUA e 128,6 milhões de dólares no exterior.

A lista dos dez filmes mais vistos inclui três lançamentos, entre eles a comédia "The Men Who Stare At Goats", com George Clooney, na terceira colocação e com 13,3 milhões de dólares, e dois suspenses: "The Fourth Kind", em quarto lugar com 12,5 milhões de dólares, e "The Box", em sexto lugar com 7,9 milhões de dólares.