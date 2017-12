Os dez melhores filmes segundo a American Film Institute

Gravidade, ficção científica estrelada por Sandra Bullock e George Clooney, e Capitão Phillips, aventura interpretada por Tom Hanks, estão entre as melhores produções cinematográficas de 2013 segundo o American Film Institute.

A lista, divulgada nesta segunda-feira (9), contemplou os dez melhores filmes e as dez melhores séries deste ano. Não se trata, porém, de um ranking, ou seja, o AFI não elaborou uma ordem de classificação.

Em seu site, o AFI informa que foram escolhidos longas mais culturalmente e artisticamente representativos dentre as realizações mais significativas do ano na arte da imagem em movimento. Dentre as séries, destacam-se Breaking bad e Game of thrones, além de House of cards e Orange is the new black, ambas feitas para o Netflix (serviço de conteúdo por streaming via internet).

Veja a lista:

Os dez melhores filmes de 2013

12 Years a Slave, de Steve McQueen

Trapaça, de David O. Russell

Capitão Phillips, de Paul Greengrass

Fruitvale Station: A Última Parada, de Ryan Coogler

Gravidade, de Alfonso Cuarón

Ela, de Spike Jonze

Inside Llewyn Davis – Balada de um Homem Comum, de Ethan Coen e Joel Coen

Nebraska, de Alexander Payne

Walt nos Bastidores de Mary Poppins, de John Lee Hancock

O lobo de Wall Street, de Martin Scorsese

As dez melhores séries de 2013

The Americans

Breaking Bad

Game of Thrones

The Good Wife

House of Cards

Mad Men

Master of Sex

Orange is the New Black

Scandal

Veep