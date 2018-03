Orson Welles voltará ao cinema por gravações inéditas

O cineasta Orson Welles voltará à grande tela graças a gravações que fez pouco antes de morrer e que a Drac Studios utilizará para produzir um filme natalino, informa nesta sexta, 26, a revista "The Hollywood Reporter".

A voz de Welles ("Cidadão Kane", 1941) vai narrar "Christmas Tales", filme que combinará ação real em 3D com animação por computador.

A produção vai ser dirigida por Todd Tucker, que trabalhou nos efeitos especiais de "Watchmen" (2009) e "O Curioso Caso de Benjamin Button" (2008).

A história de "Christmas Tales" foi publicada há mais de 25 anos por Robert X. Leed, que pediu a Welles, seu amigo, que emprestasse sua voz para narrar os contos.

Welles concluiu os trabalhos em 1985, meses antes de morrer. E as gravações que fez foram parar em uma estante da casa de Leed, em Las Vegas.

"Este é um filme sobre como o cachorro do Papai Noel salva o Natal. Mas, de certo modo, é uma história sobre a descoberta das fitas perdidas de Orson Welles", disse o presidente da Drac Studios, Harvey Lowry.

"É um achado significativo. É algo com o que qualquer cineasta sonha", afirmou Lowry, segundo quem as fitas tiveram que ser tratadas com produtos químicos para que pudessem ser digitalizadas.

O estúdio deve rodar o filme este ano e lançá-lo em dezembro de 2011.