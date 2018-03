'Orquestra dos Meninos' conta drama do músico Mozart Vieira

Baseado em uma história real, Orquestra dos Meninos, o novo filme do diretor Paulo Thiago (de O Vestido), leva às telas as duas décadas de dedicação e luta do músico brasileiro Mozart Vieira. Vindo de uma família ligada à música, Vieira ficou conhecido por montar uma orquestra formada por adolescentes de baixa renda, em uma minúscula cidade da região agreste de Pernambuco. O filme entra em circuito nacional na sexta-feira, 7. Veja também: Trailer de 'Orquestra dos Meninos' O trabalho do músico, que começou nos anos de 1980, consistia em ensinar os jovens a tocar música clássica, grande paixão de Mozart. Com o passar dos anos, a idéia se tornou uma ação social bem-sucedida, trazendo reconhecimento a seu criador. Segundo o próprio Mozart, sua fama começou a incomodar os políticos locais, que viam no rapaz uma ameaça política para a região. Assim, ele passou a sofrer uma sistemática perseguição, injusta, que culminou com uma mal-contada acusação de pedofilia, na década de 1990. O filme de Paulo Thiago explora esses acontecimentos. Com base em pesquisas que consumiram quatro anos, o diretor e roteirista aproveita os elementos de drama e comédia da vida de Mozart. A produção tenta ser fiel aos fatos, sempre seguindo o ponto de vista do músico. Um ponto irregular é a performance do ator Murilo Rosa (de O Segredo), como o músico perseguido. Embora se esforce para criar seu personagem, o resultado mostra-se às vezes insatisfatório, a começar pelo sotaque. Filmado inteiramente no Estado de Sergipe, Orquestra dos Meninos tem acertos e erros. No entanto, a história de Mozart tem elementos para cativar o espectador. Mais do que um filme, trata-se de uma homenagem ao músico.