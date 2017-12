Orlando Bloom fala sobre atualidade do suspense de espionagem 'Unlocked'

O ator Orlando Bloom disse que seu filme mais recente, que aborda um ataque biológico fictício que ameaça Londres, "certamente poderia acontecer" no mundo real, e que o tema cada vez mais atual do terrorismo é tratado com sensibilidade.

Em Unlocked, que estreia nos cinemas britânicos em 5 de maio, Bloom é um agente secreto do MI5 que trai uma interrogadora da CIA que está empenhada em impedir um ataque biológico na capital inglesa, depois de fornecer informações a terroristas por acidente.

"No mundo em que vivemos hoje, este tipo de situação certamente poderia acontecer", disse Bloom à Reuters na terça-feira, 25, por ocasião da estreia do filme.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Acho que nosso diretor, Michael Apted, fez um trabalho fantástico, sabe, realmente lidando com isso com muito cuidado e sensibilidade", acrescentou.

Apted, que dirigiu 007 - O Mundo Não é o Bastante, aventura de James Bond de 1999, disse que a história de Unlocked está "ficando cada vez mais poderosa".

"Não acho que se possa brincar com isso. Não acho que se possa flertar com isso ou não levá-lo a sério, e está ficando cada vez mais assustador à medida que os dias e meses passam", disse.