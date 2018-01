Organizadores do Globo de Ouro anunciam doação para instituições de defesa do jornalismo

A Associação de Imprensa Estrangeira, que concede os prêmios do Globo de Ouro, anunciou, durante a realização da 75ª edição do evento, na noite de domingo, 7, a doação de dois milhões de dólares a duas organizações de defesa do jornalismo, visando a combater o que consideram crescentes ameaças à liberdade de imprensa.

As organizações beneficiadas são o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos e o Comitê para a Proteção de Jornalistas. A presidente da associação, a jornalista indiana Meher Tatna, disse que essa entidade foi fundada para cobrir o entretenimeno, mas que ampliou sua missão para defender os jornalistas vítimas de ataques em seu trabalho.

O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, uma rede com sede Washington e que apoia as investigações transfronteiriças sobre corrupção e abuso de poder, agradeceu à "generosa doação que permitirá colocar sob escrutínio regimes repressivos e perigosos e sistema criados para canalizar cada vez mais recursos do mundo em mãos dos ricos e poderosos", segundo comunicado de seu diretor, Gerard Ryle.

O Comitê para a Proteção de Jornalistas, que defende os jornalistas em todo o mundo, também agradeceu à doação.