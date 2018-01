Organizadores cancelam cerimônia de entrega do Globo de Ouro Os vencedores do Globo de Ouro deste ano serão conhecidos em uma "conferência de imprensa" em vez da tradicional cerimônia onde os escolhidos recebem seus prêmios no palco, informaram os organizadores do evento nesta segunda-feira. A Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood informou em comunicado que o evento de uma hora de duração será transmitido pela divisão de notícias da emissora NBC. A decisão é resultado da greve dos roteiristas de Hollywood, que planejam aproveitar a cerimônia, que tem grande audiência na TV norte-americana, para protestar, o que levaria vários atores e atrizes a boicotarem o evento. (Por Bob Tourtellotte)