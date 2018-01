Oprah Winfrey entrevista candidatas ao Oscar A apresentadora de TV Oprah Winfrey conversa nesta terça-feira, 13, com três indicadas ao Oscar de melhor atriz deste ano, Helen Mirren, Judi Dench e Kate Winslet. Oprah, que comanda o The Oprah Winfrey Show, também fala com a jovem atriz de 10 anos Abigail Breslin, estrela de Pequena Miss Sunshine. No ar às 20 horas, no GNT. Judi Dench, atualmente na Alemanha participando do Festival de Cinema de Berlim, aconselhou as pessoas a não apostarem em sua vitória no Oscar, brincando que nem sequer a expressão "break a leg!" (quebre uma perna, usada para desejar sorte a alguém no mundo do teatro) poderá lhe garantir sorte, pois sua perna ainda estará engessada na entrega do Oscar. "Não apostem em mim, porque vocês perderão seu dinheiro", disse a atriz em uma coletiva de imprensa bem-humorada concedida em Berlim, quando os repórteres perguntaram sobre suas chances de receber um Oscar de melhor atriz por Notas Sobre Um Escândalo. As outras concorrentes, além de Helen Mirren (A Rainha) e Kate Winslet (Pecados Íntimos), são Meryl Streep (O Diabo Veste Prada) e a espanhola Penélope Cruz (Volver). Os prêmios serão entregues pela Academia de Cinema de Hollywood no próximo dia 25, no teatro Kodak - como é de praxe - em Hollywood, Los Angeles.