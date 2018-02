Operário morre no set de filmagens do novo longa de Scorsese

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas durante a preparação da filmagem de Silence, novo filme de Martin Scorsese, que está sendo rodado em Taiwan. O acidente ocorreu no Centro Cultural e Cinematográfico de Taipei quando um dos andaimes provisórios de madeira caiu sobre os três operários.

Os feridos, com idades entre 40 e 50 anos, foram levados a um hospital. Um dos operários foi declarado morto e os médicos tentaram reanimá-lo, sem sucesso. "O diretor está impactado e triste com a morte do funcionário e lamenta o incidente", afirmou David Lee, produtor do filme. Silence será ambientado no século XVII e retrata dois padres jesuítas que enfrentam perseguições ao viajar para o Japão em busca de seu mentor. Liam Neeson e Andrew Garfield estão no elenco.