'Operação Valquíria', de Tom Cruise, tem estréia adiada

O thriller estrelado por Tom Cruise sobre a 2.ª Guerra Mundial, Operação Valquíria (Valkyrie, em inglês), teve sua estréia adiada para 2009. É o segundo adiamento da produção, que já sofreu mais que sua dose devida de reveses. A estréia foi adiada de 3 de outubro para 13 de fevereiro, coincidindo com o feriadão do Dia dos Presidentes nos EUA. Em dezembro passado, já tinha sido adiada uma vez. A data originalmente prevista, o fim de semana de 4 de julho, teria feito o filme competir com o novo trabalho de Angelina Jolie, Procurado (Wanted). "Quando surgiu a possibilidade de lançar o filme no feriadão do Dia dos Presidentes, aproveitamos a oportunidade", disse o presidente de distribuição da MGM, Clark Woods, falando da decisão recente da Universal de adiar a estréia de The Wolf Man desse feriadão para 3 de abril. Operação Valquíria é a história verídica de um oficial alemão, representado por Tom Cruise, que tentou assassinar Hitler. Inicialmente o governo alemão proibiu as filmagens no local em Berlim onde a conspiração foi tramada e os conspiradores foram executados. Mas mudou de idéia após meses de discussões nacionais focadas em parte na religião de Tom Cruise, que é adepto da cientologia. Algumas das imagens feitas no local acabaram danificadas quando foram processadas, tornando necessária uma refilmagem. E, em agosto do ano passado, dez figurantes se feriram ao cair da traseira de um caminhão durante filmagens em Berlim.