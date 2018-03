'Operação Skyfall' quebra recorde em bilheterias britânicas

A soma, conquistada em 40 dias, supera o recorde anterior de 94 milhões de libras estabelecido em 2009 pela aventura em 3D "Avatar", em seus 11 meses de exibição nos cinemas da Grã-Bretanha, embora os números não levem em conta a inflação.

Skyfall, que foi bem recebido pela crítica, traz Daniel Craig em sua terceira interpretação do 007, e é dirigido por Sam Mendes.

Nele, Bond e a espiã britânica M, interpretada por Judi Dench, são colocados contra o especialista tecnológico Silva (Javier Bardem), que tem sede de vingança.

"Estamos muito orgulhosos deste filme e agradecemos a todos, especialmente Daniel Craig e Sam Mendes, que contribuíram para o seu sucesso", disseram os co-produtores Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, em comunicado.

Globalmente, Skyfall tem algum caminho a percorrer para se igualar a Avatar. O filme já arrecadou 870 milhões de dólares em vendas de ingressos em todo o mundo, segundo o site Boxofficemojo.com, em comparação com o recorde de Avatar de 2,8 bilhões de dólares.

De acordo com o mesmo site, a arrecadação em valor ajustado de Avatar está em 14º lugar na história do cinema, com o clássico de 1939 "E o Vento Levou" na primeira posição.

