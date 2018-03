Operação de resgate de Ingrid Betancourt vai virar filme

A bem-sucedida operação que permitiu a libertação de 15 seqüestrados em poder das Farc, entre eles a ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt e três norte-americanos, será levada ao cinema pelo diretor colombiano Simón Brand. Veja também: O drama de Ingrid Por dentro das Farc Leia tudo o que foi publicado sobre o caso Ingrid Betancourt O seqüestro de Ingrid Betancourt O anúncio foi feito no domingo, 6, na página da tevê RCN, um canal privado colombiano que vai participar da produção. Estão feitos estudos para decidir se o filme será rodado na França, nos Estados Unidos ou na Colômbia. O informativo disse que Brand espera levar à grande tela a "Operação Xeque" em conjunto com uma produtora de Hollywood e sob a supervisão da divisão de cinema da RCN. Nesta terça-feira, 7, a revista Variety informou que os produtores de Hollywood Scott Steindorff e Phil Maloof já iniciaram conversas com o governo da Colômbia para avaliar a possibilidade de filmar, em locações no país, a história da ex-candidata presidencial. Steindorff inclusive já produziu um filme rodado na Colômbia, O Amor nos Tempos de Cólera (2007), baseado no romance homônimo de Gabriel Garcia Marquez e estrelado por Giovanna Mezzogiorno e Javier Bardem. Para o interpretar o papel de Ingrid Betancourt foi ventilado o nome da atriz venezuelana Patricia Velasquez, conhecida por suas aparições em A Múmia (1999) e A Volta da Múmia (2001). Ainda segundo a Variety, a produtora de Julia Roberts também estaria interessada em contar a história da ex-senadora que há poucos dias retornou a Paris, onde foi recebida pelo presidente francês Nicolas Sarkozy. Os três americanos, Marc Gonsalves, Keith Stansell e Thomas Howes, que estavam entre os reféns libertados junto com Betancourt, retornaram ao Texas e também já foram contatados por estúdios norte-americanos para avaliarem a possibilidade de realização de um filme.