'Operação Big Hero 6' supera 'Interestelar' nas bilheterias de EUA e Canadá "Operação Big Hero 6", filme animado da Walt Disney com um robô voador, arrecadou 56,2 milhões de dólares em vendas de ingressos nos Estados Unidos e no Canadá, liderando as bilheterias neste fim de semana, ao superar a aventura espacial do diretor Christopher Nolan, "Interestelar".