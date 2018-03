'Onze Minutos' vira filme com Alice Braga e Mickey Rourke

A atriz brasileira Alice Braga vai estrelar, ao lado de Mickey Rourke e Vincent Cassel, a adaptação cinematográfica do romance "Onze Minutos" de Paulo Coelho, informou na quarta-feira, 4, a imprensa local. O filme, que começará a ser rodado entre Brasil e Genebra em junho, terá como título "11 Minutes" e será dirigido pelo cineasta Hany Abu-Assad, que ficou conhecido com o drama "Paradise Now" (2005). Em "11 Minutes", Alice interpretará uma menina ingênua que, após ser traída por seu primeiro amor, jura não voltar a se apaixonar e acaba trabalhando em um clube de prostituição de luxo, que é propriedade do personagem de Rourke. "Onze Minutos", publicado em 2003, foi sucesso de vendas no exterior e acabou traduzido para 40 idiomas. Alice é um talento em ascensão em Hollywood e acaba de terminar o filme de suspense "Repossession Mambo", enquanto Rourke, que voltou à cena com "O lutador", negocia um papel de vilão em "Homem de Ferro 2".