'Onde os Fracos Não Têm Vez' lidera indicações ao Oscar "Onde os Fracos Não Têm Vez" e "Sangue Negro" lideraram as indicações para a 80a edição do Oscar, informaram os organizadores do evento nesta terça-feira. O romance "Desejo e Reparação" recebeu sete indicações, assim como o thriller "Conduta de Risco". Os quatro longas foram indicados para melhor filme, ao lado da comédia "Juno". Os prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas serão entregues em Hollywood, no dia 24 de fevereiro. (Por Dean Goodman e Steve Gorman)