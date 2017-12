'Onde os Fracos Não Tem Vez' leva Melhor Roteiro Adaptado O prêmio de melhor Roteiro Adaptado foi para Joel & Ethan Cohen, com o filme Onde os Fracos Não Têm Vez, totalizando, até o momento, duas estatuetas para a produção. Veja também: Confira a lista de vencedores na cerimônia do Oscar 2008 Galeria de fotos do tapete vermelho Veja as fotos de todos os vencedores Os diretores foram breves em seu discurso. "Obrigado à todos por isso. Obrigado Scott (produtor), por nos trazer esse romance e de nos permitir fazer deste romance um filme. O nosso sucesso nessa área é atribuído à nossa seletividade. Muito obrigado", concluíram. Também concorreram Christopher Hampton (Desejo e Reparação), Sarah Polley (Longe Dela), Ronald Harwood (O Escafandro e a Borboleta), e Paul Thomas Anderson (Sangue Negro).