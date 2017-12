'Onde os Fracos Não Têm Vez' ganha Oscar de Melhor Filme

O filme Onde os Fracos Não Têm Vez leva o Oscar 2008 de Melhor Filme. Veja também: Confira a lista de vencedores na cerimônia do Oscar 2008 Galeria de fotos do tapete vermelho Veja as fotos de todos os vencedores Confira os filmes que disputam o grande prêmio do Oscar Os irmãos Coen foram os grandes vencedores do Oscar 2008, conquistando quatro prêmios no total: Melhor Filme, Melhor Diretor, Roteiro Adaptado e Ator Coadjuvante (Javier Bardem). "Isso é um honra inacreditável e uma surpresa completa. Gostaríamos de agradecer todos que fizeram parte disto. A Miramax, a Academia. Muito obrigado", agradeceu o produtor Scott Rudin. O filme concorria com Juno, Desejo e Reparação, Conduta de Risco e Sangue Negro.