'Onde os Fracos Não Têm Vez' domina premiação de atores nos EUA O drama "Onde Os Fracos Não Têm Vez" venceu, na noite de domingo, o prêmio de melhor filme do Sindicato dos Atores dos Estados Unidos (SAG), posicionando-se assim como favorito para o Oscar. Dirigido por Ethan e Joel Coen, o filme recebeu o prêmio de melhor elenco conjunto, e o ator espanhol Javier Bardem, o de melhor ator coadjuvante, pelo papel de um assassino frio. Ele também recebeu o prêmio o maior do Sindicato dos Diretores (DGA), no sábado, além de oito indicações para o Oscar, no mês que vem. O ator Josh Brolin falou aos críticos que não gostaram do final do filme. "Os irmãos Coen são anticonvencionais, e fizemos um filminho anticonvencional, quer vocês gostem do final, quer não", comentou. O britânico Daniel Day-Lewis, que recebeu o prêmio SAG de melhor ator pelo papel de magnata petrolífero em "Sangue Negro", dedicou seu troféu a Heath Ledger. Ledger, 28 anos, conhecido sobretudo pelo papel de caubói gay em "O Segredo de Brokeback Mountain", foi encontrado morto em seu apartamento em Nova York, na semana passada. A causa da morte ainda não foi determinada. Day-Lewis, 50 anos, disse que nunca conheceu Ledger pessoalmente. Mas o homenageou em seu discurso de aceitação do prêmio e comentou com jornalistas: "(Ledger) é a única coisa de que venho pensando nos últimos dias. Tenho certeza de que ele teria feito muitas ótimas coisas em sua vida". A britânica Julie Christie, 66 anos, recebeu o prêmio de melhor atriz pelo papel de doente de Alzheimer em "Longe Dela". Christie também é vista como forte candidata a um Oscar. O prêmio SAG de melhor atriz coadjuvante foi entregue à veterana Ruby Dee por seu papel em "O Gângster". Nas categorias para a televisão, o grande destaque foi para "A Família Soprano", que levou os prêmios de melhor elenco em um drama de TV, melhor ator (James Gandolfini) e melhor atriz (Edie Falco), garantindo uma despedida emotiva ao seriado que chegou ao fim em junho. Tina Fey e Alec Baldwin, de "30 Rock", levaram os prêmios de melhor atriz e ator em uma comédia de TV. "The Office" foi premiado por melhor elenco.