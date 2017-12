Omar Sharif é terá que pagar multa de R$ 543 mil por agressão

O ator egípcio Omar Sharif foi condenado a pagar uma multa de cerca de 543 mil reais por danos ao guatemalo Juan Luis Ochoa Anderson, vigia de um condomínio de Beverly Hills, na Califórnia, que diz ter recebido um soco do artista em 2005. Na ocasião, o vigia diz ter recebido o golpe após se negar a receber US$ 30 depois de ter sido chamado de "mexicano estúpido." A sentença, alardeada por vários veículos de comunicação dos EUA, também obriga o ator a pagar os custos do processo judicial. No ano passado, o ator foi obrigado a fazer um curso para controlar sua fúria, devido ao incidente. Em 2003, o protagonista de filmes como Doctor Zhivago e Lawrence of Arabia também foi condenado por agredir um policial num cassino de Paris, tendo que pagar uma multa de cerca de R$ 3 mil.