Oliver Stone vai contar a 'História Secreta da América'

Realizador de filmes como "Nixon", que abordam fatos e pessoas polêmicas, Stone está rodando uma série de não-ficção em dez episódios sobre momentos desconhecidos da história norte-americana para o canal Showtime.

A estreia de "Oliver Stone's Secret History of America" ("A história secreta da América por Oliver Stone") está marcada para estrear em 2010, em data ainda não definida.

Vencedor do Oscar na década de 1980 com filmes que abordavam a Guerra do Vietnã ("Platoon", "Nascido em 4 de Julho"), Stone passou a atrair críticas quando tratou fatos históricos no filme "JFK - A Pergunta que Não Quer Calar" e mais recentemente no documentário "Comandante", sobre Fidel Castro.

A nova série abrange temas como as razões por trás da Guerra Fria, a decisão de atirar bombas atômicas no Japão em 1945 e as mudanças no papel global dos EUA desde a queda do comunismo global.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em nota, o cineasta disse que essa será "a contribuição mais profunda que posso jamais fazer em filme para meus filhos e para a próxima geração". "Só posso esperar que uma mudança na nossa mentalidade resulte disso", acrescentou.

Veterano condecorado do Vietnã, o diretor de 62 anos também trabalha em uma segunda parte do seu filme "Wall Street, Poder e Cobiça", de 1987.

Seu último filme, "W", sobre o presidente George W. Bush, foi lançado a poucas semanas da eleição presidencial de 2008.