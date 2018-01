Oliver Stone rodará filme sobre invasão do Afeganistão O cineasta americano Oliver Stone deve rodar um filme sobre a invasão americana no Afeganistão e a busca pelo líder da rede terrorista Al-Qaeda, Osama bin Laden. A Paramount Pictures disse hoje que a produção será baseada no livro Jawbreaker, escrito por Gary Bernsten e Ralph Pezzullo, que narram a chegada das forças americanas no reduto da Al-Qaeda nas montanhas de Tora Bora, no sul da província afegã de Kunar. Bernsten trabalhou para a CIA (agência central de inteligência dos EUA e dirigiu a unidade paramilitar chamada Jawbreaker que ajudou a derrubar o regime taleban no Afeganistão. O co-autor do livro diz que a citada unidade poderia ter capturado Bin Laden se os oficiais militares tivessem aprovado o envio de 800 soldados extras, que nunca chegaram. O último trabalho de Stone para a Paramount foi o filme As Torres Gêmeas. Por enquanto não há data para o começo das filmagens da nova produção. Oliver Stone é autor de vários filmes polêmicos, como JFK - A Pergunta Que Não Quer Calar, Platoon e Nascido em 4 de Julho.