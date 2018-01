Oliver Stone fará filme sobre caça a Osama Bin Laden Durante o lançamento de "As Torres Gêmeas" (World Trade Center), filme que está em cartaz no Brasil, o cineasta Oliver Stone anunciou que seu próximo longa será sobre a guerra no Afeganistão e os erros na caça a Osama bin Laden, com base no polêmico livro "Jawbreaker", escrito pelo ex-agente da CIA Gary Bernsten. A CIA obrigou Bernsten a não publicar numerosas páginas de seu livro: o agente era responsável pela coordenação das operações da CIA e das Forças Especiais no Afeganistão e acusa a Casa Branca (sobretudo na época de Bill Clinton) de não ter tido coragem de ir até o fim na caçada a Osama bin Laden quando este esteve cercado na cidade de Tora Bora. O cenário de "Jawbreaker" está nas mãos de Cyrus Nowrasteh, responsável pela mini-série de TV "The Path to 9/11". Stone disse que não queria falar muito sobre o novo projeto, enquanto estava fazendo o lançamento publicitário de "As Torres Gêmeas". Ele só adiantou, à revista "Variety", que a produção "tem potencial para ser muito excitante: haverá elementos do filme de ação e de suspense. Não quero fazer um filme político, mas não acredito que seja fácil fugir deste estigma desta vez".